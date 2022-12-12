Вавилова (Поспелова) Екатерина Панфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилова (Поспелова) Екатерина Панфиловна

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Место рождения

Кунгурский уезд, Пермская губерния, Российская империя

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Поспелов Панфил Терентьевич

Мать: не указана

Кунгурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Вавилов Тимофей Иоакимович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Вавилов Тимофей Иоакимович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1758

Сын: Вавилов Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Вавилов Тимофей Иоакимович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Матрона Тимофеевна

Отец ребёнка: Вавилов Тимофей Иоакимович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вавилов Тимофей Иоакимович

Место жительства
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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