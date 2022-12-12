Вавилова (Поспелова) Екатерина Панфиловна
Место рожденияКунгурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Поспелов Панфил Терентьевич
Мать: не указана
Кунгурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Вавилов Тимофей Иоакимович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Вавилов Тимофей Иоакимович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Вавилов Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Вавилов Тимофей Иоакимович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Матрона Тимофеевна
Отец ребёнка: Вавилов Тимофей Иоакимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно