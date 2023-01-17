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Вавилов Алексей Ермолаевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Вавилов Ермолай Егорович

Мать: Вавилова Марфа Агаповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
06.06.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1855

Сын: Вавилов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Вавилова Ксения Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Вавилов Игнатий Алексеевич

Мать ребёнка: Вавилова Ксения Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вавилова Ксения Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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