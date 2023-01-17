Вавилов Алексей Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Вавилов Ермолай Егорович
Мать: Вавилова Марфа Агаповна
Крещение
06.06.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Вавилова Ксения Егоровна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Вавилов Игнатий Алексеевич
Мать ребёнка: Вавилова Ксения Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вавилова Ксения Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно