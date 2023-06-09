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Вавилов Петр Ермолаевич

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Вавилов Ермолай Егорович

Мать: Вавилова Марфа Агаповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.07.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1848

Сын: Вавилов Николай Петрович

Мать ребёнка: Вавилова Устина Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Феоктиста Петровна

Мать ребёнка: Вавилова Устина Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Вавилова Устина Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Вавилов Иван Петрович

Мать ребёнка: Вавилова Устина Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вавилова Устина Павловна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно