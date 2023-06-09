Вавилов Петр Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Вавилов Ермолай Егорович
Мать: Вавилова Марфа Агаповна
Крещение
10.07.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Вавилова Устина Павловна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Феоктиста Петровна
Мать ребёнка: Вавилова Устина Павловна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Вавилова Устина Павловна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Вавилова Устина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вавилова Устина Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно