Вавилова Устина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Вавилов Петр Ермолаевич
Крещение
05.04.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Феоктиста Петровна
Отец ребёнка: Вавилов Петр Ермолаевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Вавилов Петр Ермолаевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Вавилов Петр Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно