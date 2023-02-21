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Вавилова Устина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Вавилов Николай Петрович

Отец ребёнка: Вавилов Петр Ермолаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
05.04.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Феоктиста Петровна

Отец ребёнка: Вавилов Петр Ермолаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Вавилов Петр Ермолаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Вавилов Иван Петрович

Отец ребёнка: Вавилов Петр Ермолаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вавилов Петр Ермолаевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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