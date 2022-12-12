Вавилов Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Вавилов Петр Ермолаевич
Мать: Вавилова Устина Павловна
Бракосочетание
17.02.1869
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители не указаны
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно