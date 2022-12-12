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Вавилов Николай Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Вавилов Петр Ермолаевич

Мать: Вавилова Устина Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
17.02.1869

Жена: Вавилова Екатерина Егоровна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители не указаны
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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