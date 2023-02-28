Вавилова (Кондюрина) Екатерина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилова (Кондюрина) Екатерина Егоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Кондюрин Георгий Федорович

Мать: Кондюрина Пелагия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
08.03.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
17.02.1869

Муж: Вавилов Николай Петрович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители не указаны
Смерть
Неизвестно
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