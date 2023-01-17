Курбатова (Чернеева) Феодосия Ильинична
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Чернеев Илья Давидович
Бракосочетание
14.02.1849
Муж: Курбатов Петр Саввич
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители были поженихе вятской губернии города Сарапула мещанин Иродион Савельев Колчин и купеческий сын Александр Васильев Соловьев, поневесте заводские мастеровые Сава Ильин и Ефим Ильин Черниевы
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Афанасия Петровна
Отец ребёнка: Курбатов Петр Саввич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Курбатов Петр Саввич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Курбатов Василий Петрович
Отец ребёнка: Курбатов Петр Саввич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Аполлинария Петровна
Отец ребёнка: Курбатов Петр Саввич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Курбатов Петр Саввич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курбатов Гавриил Петрович
Отец ребёнка: Курбатов Петр Саввич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Ольга Петровна
Отец ребёнка: Курбатов Петр Саввич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1904