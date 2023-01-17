Курбатова (Чернеева) Феодосия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурбатова (Чернеева) Феодосия Ильинична

Курбатова (Чернеева) Феодосия Ильинична

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1830

Дата смерти

1904

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Чернеев Илья Давидович

Мать: Чернеева Ксения Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
14.02.1849

Муж: Курбатов Петр Саввич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители были поженихе вятской губернии города Сарапула мещанин Иродион Савельев Колчин и купеческий сын Александр Васильев Соловьев, поневесте заводские мастеровые Сава Ильин и Ефим Ильин Черниевы
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Афанасия Петровна

Отец ребёнка: Курбатов Петр Саввич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Курбатов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Курбатов Петр Саввич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1867

Сын: Курбатов Василий Петрович

Отец ребёнка: Курбатов Петр Саввич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Аполлинария Петровна

Отец ребёнка: Курбатов Петр Саввич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курбатов Иван Петрович

Отец ребёнка: Курбатов Петр Саввич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курбатов Гавриил Петрович

Отец ребёнка: Курбатов Петр Саввич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Курбатов Петр Саввич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
1904
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close