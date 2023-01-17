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Курбатов Петр Саввич

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1822

Дата смерти

?.12.1894

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Курбатов Савва Степанович

Мать: Курбатова Пелагия Ивановна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
14.02.1849

Жена: Курбатова Феодосия Ильинична

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители были поженихе вятской губернии города Сарапула мещанин Иродион Савельев Колчин и купеческий сын Александр Васильев Соловьев, поневесте заводские мастеровые Сава Ильин и Ефим Ильин Черниевы
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Афанасия Петровна

Мать ребёнка: Курбатова Феодосия Ильинична

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Курбатов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Курбатова Феодосия Ильинична

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1867

Сын: Курбатов Василий Петрович

Мать ребёнка: Курбатова Феодосия Ильинична

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Аполлинария Петровна

Мать ребёнка: Курбатова Феодосия Ильинична

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курбатов Иван Петрович

Мать ребёнка: Курбатова Феодосия Ильинична

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курбатов Гавриил Петрович

Мать ребёнка: Курбатова Феодосия Ильинична

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Ольга Петровна

Мать ребёнка: Курбатова Феодосия Ильинична

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанин
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
?.12.1894
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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