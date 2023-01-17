Курбатова Пелагия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова Пелагия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

До 1893

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Курбатов Логин Саввич

Отец ребёнка: Курбатов Савва Степанович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Курбатов Петр Саввич

Отец ребёнка: Курбатов Савва Степанович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.06.1827

Сын: Курбатов Устин Саввич

Отец ребёнка: Курбатов Савва Степанович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Афанасия Саввична

Отец ребёнка: Курбатов Савва Степанович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.07.1857

Дочь: Ольга Саввична

Отец ребёнка: Курбатов Савва Степанович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Савва Степанович

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
До 1893
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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