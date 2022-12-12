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Курбатов Савва Степанович

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

16.01.1797

Дата смерти

25.01.1881

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1797

Отец: Курбатов Степан Андреевич

Мать: Курбатова Анастасия Афанасьевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Курбатов Логин Саввич

Мать ребёнка: Курбатова Пелагия Ивановна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Курбатов Петр Саввич

Мать ребёнка: Курбатова Пелагия Ивановна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.06.1827

Сын: Курбатов Устин Саввич

Мать ребёнка: Курбатова Пелагия Ивановна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Афанасия Саввична

Мать ребёнка: Курбатова Пелагия Ивановна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.07.1857

Дочь: Ольга Саввична

Мать ребёнка: Курбатова Пелагия Ивановна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Пелагия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Сарапульский мещанин, купец
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
25.01.1881
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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