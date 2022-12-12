Курбатов Савва Степанович
Место рождения
Дата рождения16.01.1797
Дата смерти25.01.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1797
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Курбатова Пелагия Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Курбатов Петр Саввич
Мать ребёнка: Курбатова Пелагия Ивановна
Рождение ребёнка
04.06.1827
Мать ребёнка: Курбатова Пелагия Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Афанасия Саввична
Мать ребёнка: Курбатова Пелагия Ивановна
Рождение ребёнка
?.07.1857
Дочь: Ольга Саввична
Мать ребёнка: Курбатова Пелагия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Сарапульский мещанин, купец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.01.1881