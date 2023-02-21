Курбатова (Мерзлякова) Анастасия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова (Мерзлякова) Анастасия Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Мерзляков Афанасий Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Курбатов Леонтий Степанович

Отец ребёнка: Курбатов Степан Андреевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Курбатов Степан Андреевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1789

Сын: Курбатов Ефим Степанович

Отец ребёнка: Курбатов Степан Андреевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Сын: Курбатов Иван Степанович

Отец ребёнка: Курбатов Степан Андреевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Сын: Курбатов Демид Степанович

Отец ребёнка: Курбатов Степан Андреевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Курбатов Степан Андреевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.01.1797

Сын: Курбатов Савва Степанович

Отец ребёнка: Курбатов Степан Андреевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Александра Степановна

Отец ребёнка: Курбатов Степан Андреевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Наталья Степановна

Отец ребёнка: Курбатов Степан Андреевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Степан Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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