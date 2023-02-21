Курбатова (Мерзлякова) Анастасия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Мерзляков Афанасий Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Курбатов Леонтий Степанович
Отец ребёнка: Курбатов Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Курбатов Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Курбатов Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Курбатов Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Курбатов Демид Степанович
Отец ребёнка: Курбатов Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Курбатов Степан Андреевич
Рождение ребёнка
16.01.1797
Сын: Курбатов Савва Степанович
Отец ребёнка: Курбатов Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Александра Степановна
Отец ребёнка: Курбатов Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Наталья Степановна
Отец ребёнка: Курбатов Степан Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно