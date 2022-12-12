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Курбатов Леонтий Степанович

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1785

Дата смерти

24.11.1855

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Курбатов Степан Андреевич

Мать: Курбатова Анастасия Афанасьевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Сын: Курбатов Викула Леонтьевич

Мать ребёнка: Курбатова Анна Афанасьевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Сын: Курбатов Григорий Леонтьевич

Мать ребёнка: Курбатова Анна Афанасьевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Степанида Леонтьевна

Мать ребёнка: Курбатова Анна Афанасьевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Курбатов Семен Леонтьевич

Мать ребёнка: Курбатова Анна Афанасьевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Крещение
03.08.1839
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница | Мещанка Ирина Иоаннова Жигалова
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Агриппина Леонтьевна

Мать ребёнка: Курбатова Анна Афанасьевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Крещение
03.09.1843
Сарапульская единоверческая Георгиевская церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кушпелева Евдокия Леонтьевна

Мать ребёнка: Курбатова Анна Афанасьевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Анна Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
24.11.1855
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Причина смерти: Натурально
Похороны
27.11.1855
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
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