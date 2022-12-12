Курбатов Леонтий Степанович
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти24.11.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Рождение ребёнка
1806
Сын: Курбатов Викула Леонтьевич
Мать ребёнка: Курбатова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Курбатов Григорий Леонтьевич
Мать ребёнка: Курбатова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Степанида Леонтьевна
Мать ребёнка: Курбатова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Курбатов Семен Леонтьевич
Мать ребёнка: Курбатова Анна Афанасьевна
Крещение
03.08.1839
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемница | Мещанка Ирина Иоаннова Жигалова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Агриппина Леонтьевна
Мать ребёнка: Курбатова Анна Афанасьевна
Крещение
03.09.1843
Сарапульская единоверческая Георгиевская церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кушпелева Евдокия Леонтьевна
Мать ребёнка: Курбатова Анна Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.11.1855
Причина смерти: Натурально
Похороны
27.11.1855
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя