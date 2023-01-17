Курбатова Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Курбатов Викула Леонтьевич
Отец ребёнка: Курбатов Леонтий Степанович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Курбатов Григорий Леонтьевич
Отец ребёнка: Курбатов Леонтий Степанович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Степанида Леонтьевна
Отец ребёнка: Курбатов Леонтий Степанович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Курбатов Семен Леонтьевич
Отец ребёнка: Курбатов Леонтий Степанович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Агриппина Леонтьевна
Отец ребёнка: Курбатов Леонтий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кушпелева Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Курбатов Леонтий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно