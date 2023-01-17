Курбатова Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова Анна Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Курбатов Викула Леонтьевич

Отец ребёнка: Курбатов Леонтий Степанович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Сын: Курбатов Григорий Леонтьевич

Отец ребёнка: Курбатов Леонтий Степанович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Степанида Леонтьевна

Отец ребёнка: Курбатов Леонтий Степанович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Курбатов Семен Леонтьевич

Отец ребёнка: Курбатов Леонтий Степанович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Агриппина Леонтьевна

Отец ребёнка: Курбатов Леонтий Степанович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кушпелева Евдокия Леонтьевна

Отец ребёнка: Курбатов Леонтий Степанович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Леонтий Степанович

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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