Дьячков Петр Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Дьячков Емельян
Мать: не указана
Крещение
12.03.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1777
Сын: Дьячков Меркурий Петрович
Мать ребёнка: Дьячкова Степанида Спиридоновна
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Дьячкова Степанида Спиридоновна
Крещение
12.04.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
08.11.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
17.06.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1831