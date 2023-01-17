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Дьячков Петр Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Дьячков Емельян

Мать: не указана

Крещение
12.03.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1777

Сын: Дьячков Меркурий Петрович

Мать ребёнка: Дьячкова Степанида Спиридоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Сын: Дьячков Иван Петрович

Мать ребёнка: Дьячкова Степанида Спиридоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.04.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
08.11.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
17.06.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьячкова Степанида Спиридоновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1831
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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