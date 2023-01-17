Дьячкова Степанида Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиДо 1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
31.07.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемник | Григорей Леонтьев Потеряев
Рождение ребёнка
27.11.1777
Сын: Дьячков Меркурий Петрович
Отец ребёнка: Дьячков Петр Емельянович
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Дьячков Петр Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1822