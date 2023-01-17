Дьячкова Степанида Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьячкова Степанида Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

До 1822

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещение
31.07.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемник | Григорей Леонтьев Потеряев
Рождение ребёнка
27.11.1777

Сын: Дьячков Меркурий Петрович

Отец ребёнка: Дьячков Петр Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Сын: Дьячков Иван Петрович

Отец ребёнка: Дьячков Петр Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьячков Петр Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1822
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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