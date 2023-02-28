Дьячков Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Бракосочетание
08.02.1811
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Дьячкова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Дьячкова Варвара Андреевна
Крещение
30.05.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
14.08.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Федора Иванова Плотникова жена Ирина
Рождение ребёнка
1816
Сын: Дьячков Александр Иванович
Мать ребёнка: Дьячкова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Дьячкова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Кондюрина Пелагия Ивановна
Мать ребёнка: Дьячкова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
28.06.1825
Мать ребёнка: Дьячкова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Малых Мария Ивановна
Мать ребёнка: Дьячкова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Дьячкова Варвара Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно