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Дьячков Иван Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Дьячков Петр Емельянович

Мать: Дьячкова Степанида Спиридоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
08.02.1811

Жена: Дьячкова Варвара Андреевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Дьячкова Варвара Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Сын: Дьячков Автоном Иванович

Мать ребёнка: Дьячкова Варвара Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
30.05.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
14.08.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Федора Иванова Плотникова жена Ирина
Рождение ребёнка
1816

Сын: Дьячков Александр Иванович

Мать ребёнка: Дьячкова Варвара Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Сын: Дьячков Иван Иванович

Мать ребёнка: Дьячкова Варвара Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Кондюрина Пелагия Ивановна

Мать ребёнка: Дьячкова Варвара Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.06.1825

Сын: Дьячков Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Дьячкова Варвара Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Малых Мария Ивановна

Мать ребёнка: Дьячкова Варвара Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Дьячкова Варвара Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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