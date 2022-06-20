Дьячков Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дьячкова) Феодосия Александровна
Мать ребёнка: Дьячкова Анастасия Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Дьячкова) Елена Александровна
Мать ребёнка: Дьячкова Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
?.09.1857
Дочь: Теплякова (Дьячкова) Александра Александровна
Мать ребёнка: Дьячкова Анастасия Егоровна
Смерть
Неизвестно