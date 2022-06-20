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Дьячков Александр Иванович

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Дьячков Иван Петрович

Мать: Дьячкова (Баранова) Варвара Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дьячкова) Феодосия Александровна

Мать ребёнка: Дьячкова Анастасия Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьячкова Анастасия Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьячкова (Ширкина) Анна Онисимовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Дьячкова) Елена Александровна

Мать ребёнка: Дьячкова Анастасия Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.09.1857

Дочь: Теплякова (Дьячкова) Александра Александровна

Мать ребёнка: Дьячкова Анастасия Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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