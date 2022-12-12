Дьячкова (Ширкина) Анна Онисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьячкова (Ширкина) Анна Онисимовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1821

Дата смерти

06.06.1850

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Ширманов Онисим Сергеевич

Мать: Ширманова Екатерина Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
25.02.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
25.02.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
08.04.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьячков Александр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
06.06.1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От родов
Похороны
08.06.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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