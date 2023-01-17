Дьячкова Анастасия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Дьячков Александр Иванович
Рождение ребёнка
?.09.1857
Дочь: Теплякова Александра Александровна
Отец ребёнка: Дьячков Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодосия Александровна
Отец ребёнка: Дьячков Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно