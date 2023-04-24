Дьячкова (Баранова) Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьячкова (Баранова) Варвара Андреевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Баранов Андрей Васильевич

Мать: Баранова Ксения Логиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
08.02.1811

Муж: Дьячков Иван Петрович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Дьячков Иван Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Сын: Дьячков Автоном Иванович

Отец ребёнка: Дьячков Иван Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Сын: Дьячков Александр Иванович

Отец ребёнка: Дьячков Иван Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Сын: Дьячков Иван Иванович

Отец ребёнка: Дьячков Иван Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Кондюрина Пелагия Ивановна

Отец ребёнка: Дьячков Иван Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.06.1825

Сын: Дьячков Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Дьячков Иван Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Малых Мария Ивановна

Отец ребёнка: Дьячков Иван Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Дьячков Иван Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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