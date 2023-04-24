Дьячкова (Баранова) Варвара Андреевна
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Бракосочетание
08.02.1811
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Дьячков Иван Петрович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Дьячков Иван Петрович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Дьячков Александр Иванович
Отец ребёнка: Дьячков Иван Петрович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Дьячков Иван Петрович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Кондюрина Пелагия Ивановна
Отец ребёнка: Дьячков Иван Петрович
Рождение ребёнка
28.06.1825
Отец ребёнка: Дьячков Иван Петрович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Малых Мария Ивановна
Отец ребёнка: Дьячков Иван Петрович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Дьячков Иван Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно