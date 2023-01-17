Климовских Феоктист Саввич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Бракосочетание
02.08.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
19.01.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1850
Сын: Климовских Василий Феоктистович
Мать ребёнка: Климовских Анна Авраамовна
Рождение ребёнка
23.01.1852
Дочь: Татьяна Феоктистовна
Мать ребёнка: Климовских Анна Авраамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климовских Максим Феоктистович
Мать ребёнка: Климовских Анна Авраамовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно