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Климовских Феоктист Саввич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Климовских Савва Александрович

Мать: Климовских Анастасия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
02.08.1846

Жена: Климовских Анна Авраамовна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
19.01.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1850

Сын: Климовских Василий Феоктистович

Мать ребёнка: Климовских Анна Авраамовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.01.1852

Дочь: Татьяна Феоктистовна

Мать ребёнка: Климовских Анна Авраамовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климовских Максим Феоктистович

Мать ребёнка: Климовских Анна Авраамовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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