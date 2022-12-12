Климовских (Силина) Анна Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских (Силина) Анна Авраамовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Силин Авраам Иванович

Мать: Силина Матрона Хрисанфовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
02.08.1846

Муж: Климовских Феоктист Саввич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1850

Сын: Климовских Василий Феоктистович

Отец ребёнка: Климовских Феоктист Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.01.1852

Дочь: Татьяна Феоктистовна

Отец ребёнка: Климовских Феоктист Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климовских Максим Феоктистович

Отец ребёнка: Климовских Феоктист Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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