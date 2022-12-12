Климовских (Силина) Анна Авраамовна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Силин Авраам Иванович
Бракосочетание
02.08.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1850
Сын: Климовских Василий Феоктистович
Отец ребёнка: Климовских Феоктист Саввич
Рождение ребёнка
23.01.1852
Дочь: Татьяна Феоктистовна
Отец ребёнка: Климовских Феоктист Саввич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климовских Максим Феоктистович
Отец ребёнка: Климовских Феоктист Саввич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно