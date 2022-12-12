Бабикова (Климовских) Агафия Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабикова (Климовских) Агафия Саввична

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Климовских Савва Александрович

Мать: Климовских Анастасия Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
22.11.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Матрона Филипповна

Отец ребёнка: Бабиков Филипп Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Бабиков Филипп Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Александра Филипповна

Отец ребёнка: Бабиков Филипп Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.09.1875

Сын: Бабиков Александр Филиппович

Отец ребёнка: Бабиков Филипп Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабиков Филипп Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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