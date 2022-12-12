Бабикова (Климовских) Агафия Саввична
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Крещение
22.11.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Матрона Филипповна
Отец ребёнка: Бабиков Филипп Матвеевич
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Бабиков Филипп Матвеевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Александра Филипповна
Отец ребёнка: Бабиков Филипп Матвеевич
Рождение ребёнка
05.09.1875
Сын: Бабиков Александр Филиппович
Отец ребёнка: Бабиков Филипп Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно