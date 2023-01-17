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(Бабикова) Матрона Филипповна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Бабиков Филипп Матвеевич

Мать: Бабикова Агафия Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.09.1875
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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