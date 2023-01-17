(Бабикова) Матрона Филипповна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Бабиков Филипп Матвеевич
Мать: Бабикова Агафия Саввична
Крещение
11.09.1875
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно