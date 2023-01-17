Бабиков Филипп Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Матрона Филипповна
Мать ребёнка: Бабикова Агафия Саввична
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Бабикова Агафия Саввична
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Александра Филипповна
Мать ребёнка: Бабикова Агафия Саввична
Рождение ребёнка
05.09.1875
Сын: Бабиков Александр Филиппович
Мать ребёнка: Бабикова Агафия Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабикова Агафия Саввична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно