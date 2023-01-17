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Бабиков Филипп Матвеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Бабиков Матвей Федотович

Мать: Кувандышева Параскева Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Матрона Филипповна

Мать ребёнка: Бабикова Агафия Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Бабикова Агафия Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Александра Филипповна

Мать ребёнка: Бабикова Агафия Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.09.1875

Сын: Бабиков Александр Филиппович

Мать ребёнка: Бабикова Агафия Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабикова Агафия Саввична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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