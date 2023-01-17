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Климовских Владимир Александрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Климовских Александр Михайлович

Мать: Климовских Устина Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
01.02.1837

Жена: Климовских Фекла Евсегниевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.01.1839

Дочь: Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Климовских Фекла Евсегниевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.10.1844

Дочь: Параскева Владимировна

Мать ребёнка: Климовских Фекла Евсегниевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Сын: Климовских Петр Владимирович

Мать ребёнка: Климовских Фекла Евсегниевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Климовских Григорий Владимирович

Мать ребёнка: Климовских Фекла Евсегниевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Климовских Фекла Евсегниевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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