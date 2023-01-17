Климовских Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
01.02.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.01.1839
Дочь: Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Климовских Фекла Евсегниевна
Рождение ребёнка
23.10.1844
Дочь: Параскева Владимировна
Мать ребёнка: Климовских Фекла Евсегниевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Климовских Петр Владимирович
Мать ребёнка: Климовских Фекла Евсегниевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Климовских Григорий Владимирович
Мать ребёнка: Климовских Фекла Евсегниевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Климовских Фекла Евсегниевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно