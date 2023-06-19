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Климовских Федот Александрович

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

06.03.1812

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1812

Отец: Климовских Александр Михайлович

Мать: Климовских Устина Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.03.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1836

Сын: Климовских Козма Федотович

Мать ребёнка: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Марфа Прокопьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика