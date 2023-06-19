Климовских Федот Александрович
Место рождения
Дата рождения06.03.1812
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1812
Крещение
07.03.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1836
Сын: Климовских Козма Федотович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850