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Климовских Устин Александрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Климовских Александр Михайлович

Мать: Климовских Устина Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Климовских Яков Устинович

Мать ребёнка: Климовских Ксения Лаврентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ольга Устиновна

Мать ребёнка: Климовских Ксения Лаврентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.01.1842

Дочь: Татьяна Устиновна

Мать ребёнка: Климовских Ксения Лаврентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
31.01.1844

Дочь: Ксения Устиновна

Мать ребёнка: Климовских Ксения Лаврентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Надежда Устиновна

Мать ребёнка: Климовских Ксения Лаврентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.11.1852

Сын: Климовских Иван Устинович

Мать ребёнка: Климовских Ксения Лаврентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Устиновна

Мать ребёнка: Климовских Ксения Лаврентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Ксения Лаврентьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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