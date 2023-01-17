Климовских Устин Александрович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
1832
Сын: Климовских Яков Устинович
Мать ребёнка: Климовских Ксения Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ольга Устиновна
Мать ребёнка: Климовских Ксения Лаврентьевна
Рождение ребёнка
18.01.1842
Дочь: Татьяна Устиновна
Мать ребёнка: Климовских Ксения Лаврентьевна
Рождение ребёнка
31.01.1844
Дочь: Ксения Устиновна
Мать ребёнка: Климовских Ксения Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Надежда Устиновна
Мать ребёнка: Климовских Ксения Лаврентьевна
Рождение ребёнка
17.11.1852
Сын: Климовских Иван Устинович
Мать ребёнка: Климовских Ксения Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Устиновна
Мать ребёнка: Климовских Ксения Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно