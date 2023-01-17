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Климовских Иван Устинович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

17.11.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1852

Отец: Климовских Устин Александрович

Мать: Климовских Ксения Лаврентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
18.11.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1873

Сын: Климовских Василий Иванович

Мать ребёнка: Климовских Наталия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Наталия Петровна

Смерть
Неизвестно
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