Климовских Иван Устинович
Место рождения
Дата рождения17.11.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1852
Крещение
18.11.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1873
Сын: Климовских Василий Иванович
Мать ребёнка: Климовских Наталия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно