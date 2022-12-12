Климовских Ксения Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских Ксения Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Климовских Яков Устинович

Отец ребёнка: Климовских Устин Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ольга Устиновна

Отец ребёнка: Климовских Устин Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.01.1842

Дочь: Татьяна Устиновна

Отец ребёнка: Климовских Устин Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
31.01.1844

Дочь: Ксения Устиновна

Отец ребёнка: Климовских Устин Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Надежда Устиновна

Отец ребёнка: Климовских Устин Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.11.1852

Сын: Климовских Иван Устинович

Отец ребёнка: Климовских Устин Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Устиновна

Отец ребёнка: Климовских Устин Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Устин Александрович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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