Климовских Ксения Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Климовских Яков Устинович
Отец ребёнка: Климовских Устин Александрович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ольга Устиновна
Отец ребёнка: Климовских Устин Александрович
Рождение ребёнка
18.01.1842
Дочь: Татьяна Устиновна
Отец ребёнка: Климовских Устин Александрович
Рождение ребёнка
31.01.1844
Дочь: Ксения Устиновна
Отец ребёнка: Климовских Устин Александрович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Надежда Устиновна
Отец ребёнка: Климовских Устин Александрович
Рождение ребёнка
17.11.1852
Сын: Климовских Иван Устинович
Отец ребёнка: Климовских Устин Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Устиновна
Отец ребёнка: Климовских Устин Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно