(Климовских) Степанида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Климовских) Степанида Александровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Климовских Александр Михайлович

Мать: Климовских Устина Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
27.01.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
10.07.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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