Рябова Елена Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиДо 1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Климовских Устина Максимовна
Отец ребёнка: Рябов Максим Александрович
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Рябов Максим Александрович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Климовских Анна Максимовна
Отец ребёнка: Рябов Максим Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1804