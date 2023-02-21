Рябова Елена Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова Елена Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

До 1804

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Климовских Устина Максимовна

Отец ребёнка: Рябов Максим Александрович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Рябов Савва Максимович

Отец ребёнка: Рябов Максим Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Климовских Анна Максимовна

Отец ребёнка: Рябов Максим Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Максим Александрович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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