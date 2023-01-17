Климовских (Рябова) Анна Максимовна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Рябов Максим Александрович
Мать: Рябова Елена Никитична
Бракосочетание
27.01.1800
Муж: не указан
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.01.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ксения Моисеевна
Отец ребёнка: Климовских Моисей Матвеевич
Рождение ребёнка
26.01.1806
Сын: Климовских Ефим Моисеевич
Отец ребёнка: Климовских Моисей Матвеевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Евдокия Моисеевна
Отец ребёнка: Климовских Моисей Матвеевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Климовских Зиновий Моисеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1815
Сын: Климовских Зиновий Моисеевич
Отец ребёнка: Климовских Моисей Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно