Климовских (Рябова) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских (Рябова) Анна Максимовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Рябов Максим Александрович

Мать: Рябова Елена Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
27.01.1800

Муж: не указан

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.01.1800

Муж: Климовских Моисей Матвеевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ксения Моисеевна

Отец ребёнка: Климовских Моисей Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.01.1806

Сын: Климовских Ефим Моисеевич

Отец ребёнка: Климовских Моисей Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Евдокия Моисеевна

Отец ребёнка: Климовских Моисей Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Климовских Зиновий Моисеевич

Отец ребёнка: не указан

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Климовских Зиновий Моисеевич

Отец ребёнка: Климовских Моисей Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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