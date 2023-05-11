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Климовских Моисей Матвеевич

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1780

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Климовских Матвей Васильевич

Мать: Климовских Агафия Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
27.01.1800

Жена: Климовских Анна Максимовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ксения Моисеевна

Мать ребёнка: Климовских Анна Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.01.1806

Сын: Климовских Ефим Моисеевич

Мать ребёнка: Климовских Анна Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Евдокия Моисеевна

Мать ребёнка: Климовских Анна Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Климовских Зиновий Моисеевич

Мать ребёнка: Климовских Анна Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1812
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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