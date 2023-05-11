Климовских Моисей Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Бракосочетание
27.01.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ксения Моисеевна
Мать ребёнка: Климовских Анна Максимовна
Рождение ребёнка
26.01.1806
Сын: Климовских Ефим Моисеевич
Мать ребёнка: Климовских Анна Максимовна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Евдокия Моисеевна
Мать ребёнка: Климовских Анна Максимовна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Климовских Зиновий Моисеевич
Мать ребёнка: Климовских Анна Максимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1812