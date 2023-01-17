Климовских Агафия Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиМежду 1814 и 1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Климовских Моисей Матвеевич
Отец ребёнка: Климовских Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Озерова Параскева Матвеевна
Отец ребёнка: Климовских Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1787
Сын: Климовских Андрей Матвеевич
Отец ребёнка: Климовских Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1790
Сын: Климовских Егор Матвеевич
Отец ребёнка: Климовских Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Климовских Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Климовских Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Климовских Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Климовских Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1802
Сын: Климовских Назар Матвеевич
Отец ребёнка: Климовских Матвей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1814 и 1815