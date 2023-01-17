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Климовских Агафия Власовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Между 1814 и 1815

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Климовских Моисей Матвеевич

Отец ребёнка: Климовских Матвей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Озерова Параскева Матвеевна

Отец ребёнка: Климовских Матвей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Сын: Климовских Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Климовских Матвей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Сын: Климовских Егор Матвеевич

Отец ребёнка: Климовских Матвей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Сын: Климовских Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Климовских Матвей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Сын: Климовских Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Климовских Матвей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Сын: Климовских Назар Матвеевич

Отец ребёнка: Климовских Матвей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Матвей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1814 и 1815
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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