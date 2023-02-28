Климовских Николай Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиМежду 1841 и 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
18.02.1816
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Матрона Николаевна
Мать ребёнка: Климовских Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Климовских Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Климовских Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.06.1825
Сын: Климовских Кирилл Николаевич
Мать ребёнка: Климовских Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Климовских Петр Николаевич
Мать ребёнка: Климовских Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Пульхерия Николаевна
Мать ребёнка: Климовских Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Климовских Василий Николаевич
Мать ребёнка: Климовских Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Климовских Спиридон Николаевич
Мать ребёнка: Климовских Евдокия Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1841 и 1850