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Климовских Николай Матвеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1797

Дата смерти

Между 1841 и 1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Климовских Матвей Васильевич

Мать: Климовских Агафия Власовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
18.02.1816

Жена: Климовских Евдокия Дмитриевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Матрона Николаевна

Мать ребёнка: Климовских Евдокия Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Климовских Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Климовских Евдокия Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.06.1825

Сын: Климовских Кирилл Николаевич

Мать ребёнка: Климовских Евдокия Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Сын: Климовских Петр Николаевич

Мать ребёнка: Климовских Евдокия Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Пульхерия Николаевна

Мать ребёнка: Климовских Евдокия Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Сын: Климовских Василий Николаевич

Мать ребёнка: Климовских Евдокия Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Сын: Климовских Спиридон Николаевич

Мать ребёнка: Климовских Евдокия Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1841 и 1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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