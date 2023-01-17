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Климовских Кирилл Николаевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

20.06.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1825

Отец: Климовских Николай Матвеевич

Мать: Климовских Евдокия Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
21.06.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник Игнатия Федорова Китаева сын Кирилл
Бракосочетание
25.01.1847

Жена: Климовских Анисия Дмитриевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе и невесте | Павел Трубин | Оренбургской губернии Бирскаго уезда Красильникова завода мастеровый Михей Ло(чеси?)дин
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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