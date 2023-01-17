Климовских Кирилл Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.06.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1825
Крещение
21.06.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник Игнатия Федорова Китаева сын Кирилл
Бракосочетание
25.01.1847
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе и невесте | Павел Трубин | Оренбургской губернии Бирскаго уезда Красильникова завода мастеровый Михей Ло(чеси?)дин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно