Климовских (Серюлева) Анисия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимовских (Серюлева) Анисия Дмитриевна

Климовских (Серюлева) Анисия Дмитриевна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Петровых Дмитрий Моисеевич

Мать: Петровых Параскева Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
25.01.1847

Муж: Климовских Кирилл Николаевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе и невесте | Павел Трубин | Оренбургской губернии Бирскаго уезда Красильникова завода мастеровый Михей Ло(чеси?)дин
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close