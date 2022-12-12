Климовских (Серюлева) Анисия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
25.01.1847
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе и невесте | Павел Трубин | Оренбургской губернии Бирскаго уезда Красильникова завода мастеровый Михей Ло(чеси?)дин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно