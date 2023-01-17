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Петровых Дмитрий Моисеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Серюлев Моисей Агапович

Мать: Серюлева Параскева Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
26.01.1817

Жена: Петровых Параскева Степановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Петровых Параскева Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Улита Дмитриевна

Мать ребёнка: Петровых Параскева Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Петровых Филарет Дмитриевич

Мать ребёнка: Петровых Параскева Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Климовских Анисия Дмитриевна

Мать ребёнка: Петровых Параскева Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Пелагия Дмитриевна

Мать ребёнка: Петровых Параскева Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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