Петровых Дмитрий Моисеевич
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
26.01.1817
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Петровых Параскева Степановна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Улита Дмитриевна
Мать ребёнка: Петровых Параскева Степановна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Петровых Филарет Дмитриевич
Мать ребёнка: Петровых Параскева Степановна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Климовских Анисия Дмитриевна
Мать ребёнка: Петровых Параскева Степановна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Пелагия Дмитриевна
Мать ребёнка: Петровых Параскева Степановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно