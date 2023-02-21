Серюлева Параскева Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСерюлева Параскева Егоровна

Серюлева Параскева Егоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

До 1826

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Петровых Дмитрий Моисеевич

Отец ребёнка: Серюлев Моисей Агапович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.03.1800

Сын: Серюлев Ефим Моисеевич

Отец ребёнка: Серюлев Моисей Агапович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Камошкина Матрона Моисеевна

Отец ребёнка: Серюлев Моисей Агапович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Елена Моисеевна

Отец ребёнка: Серюлев Моисей Агапович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.07.1810

Сын: Серюлев Сысой Моисеевич

Отец ребёнка: Серюлев Моисей Агапович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Пелагея Моисеевна

Отец ребёнка: Серюлев Моисей Агапович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серюлев Моисей Агапович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1826
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close