Серюлева Параскева Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиДо 1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Петровых Дмитрий Моисеевич
Отец ребёнка: Серюлев Моисей Агапович
Рождение ребёнка
16.03.1800
Отец ребёнка: Серюлев Моисей Агапович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Камошкина Матрона Моисеевна
Отец ребёнка: Серюлев Моисей Агапович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Елена Моисеевна
Отец ребёнка: Серюлев Моисей Агапович
Рождение ребёнка
13.07.1810
Отец ребёнка: Серюлев Моисей Агапович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Пелагея Моисеевна
Отец ребёнка: Серюлев Моисей Агапович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1826