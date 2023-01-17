Петровых (Сапожникова) Параскева Степановна
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
26.01.1817
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Петровых Дмитрий Моисеевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Улита Дмитриевна
Отец ребёнка: Петровых Дмитрий Моисеевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Петровых Филарет Дмитриевич
Отец ребёнка: Петровых Дмитрий Моисеевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Климовских Анисия Дмитриевна
Отец ребёнка: Петровых Дмитрий Моисеевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Пелагия Дмитриевна
Отец ребёнка: Петровых Дмитрий Моисеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно