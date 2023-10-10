Климовских (Голицына) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских (Голицына) Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Голицын Дмитрий Васильевич

Мать: Голицына Матрона Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
18.02.1816

Муж: Климовских Николай Матвеевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Матрона Николаевна

Отец ребёнка: Климовских Николай Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Климовских Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Климовских Николай Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.06.1825

Сын: Климовских Кирилл Николаевич

Отец ребёнка: Климовских Николай Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Сын: Климовских Петр Николаевич

Отец ребёнка: Климовских Николай Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Пульхерия Николаевна

Отец ребёнка: Климовских Николай Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Сын: Климовских Василий Николаевич

Отец ребёнка: Климовских Николай Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Сын: Климовских Спиридон Николаевич

Отец ребёнка: Климовских Николай Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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