Голицына Матрона Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти19.11.1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Парыгина Ефимия Дмитриевна
Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Климовских Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
?.05.1804
Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Васильевич
Крещение
14.06.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Заводская вдова Матрона Васильева Голициных
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
19.11.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
19.11.1821