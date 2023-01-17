Голицына Матрона Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына Матрона Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

19.11.1821

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Парыгина Ефимия Дмитриевна

Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Климовских Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.05.1804

Сын: Голицын Исаак Дмитриевич

Отец ребёнка: Голицын Дмитрий Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
14.06.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Заводская вдова Матрона Васильева Голициных
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голицын Дмитрий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
19.11.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
19.11.1821
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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