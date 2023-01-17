Голицын Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти26.10.1804
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Голицын Василий Даниилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Парыгина Ефимия Дмитриевна
Мать ребёнка: Голицына Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Климовских Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Голицына Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
?.05.1804
Мать ребёнка: Голицына Матрона Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.10.1804
Не отпеван