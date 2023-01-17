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Голицын Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

26.10.1804

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Голицын Василий Даниилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Парыгина Ефимия Дмитриевна

Мать ребёнка: Голицына Матрона Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Климовских Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Голицына Матрона Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.05.1804

Сын: Голицын Исаак Дмитриевич

Мать ребёнка: Голицына Матрона Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голицына Матрона Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
26.10.1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Не отпеван
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