Парыгина (Голицына) Ефимия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Парыгин Трофим Минеевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Анастасия Трофимовна
Отец ребёнка: Парыгин Трофим Минеевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ксения Трофимовна
Отец ребёнка: Парыгин Трофим Минеевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Парыгин Трофим Минеевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Параскева Трофимовна
Отец ребёнка: Парыгин Трофим Минеевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Парыгин Трофим Минеевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Парыгин Василий Трофимович
Отец ребёнка: Парыгин Трофим Минеевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Татаринова Параскева Трофимовна
Отец ребёнка: Парыгин Трофим Минеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно