Парыгина (Голицына) Ефимия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парыгина (Голицына) Ефимия Дмитриевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Голицын Дмитрий Васильевич

Мать: Голицына Матрона Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Парыгин Павел Трофимович

Отец ребёнка: Парыгин Трофим Минеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Анастасия Трофимовна

Отец ребёнка: Парыгин Трофим Минеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ксения Трофимовна

Отец ребёнка: Парыгин Трофим Минеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Парыгин Трофим Минеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Параскева Трофимовна

Отец ребёнка: Парыгин Трофим Минеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Парыгин Трофим Минеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Парыгин Василий Трофимович

Отец ребёнка: Парыгин Трофим Минеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Татаринова Параскева Трофимовна

Отец ребёнка: Парыгин Трофим Минеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парыгин Трофим Минеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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