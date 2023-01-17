Парыгин Павел Трофимович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ирина Павловна
Мать ребёнка: Парыгина Акилина Романовна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Парыгина Акилина Романовна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Парыгина Акилина Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно