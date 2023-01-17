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Парыгин Павел Трофимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Парыгин Трофим Минеевич

Мать: Парыгина Ефимия Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ирина Павловна

Мать ребёнка: Парыгина Акилина Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Трубин Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Парыгина Акилина Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Парыгин Иван Павлович

Мать ребёнка: Парыгина Акилина Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парыгина Акилина Романовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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