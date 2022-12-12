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Трубин Дмитрий Павлович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Парыгин Павел Трофимович

Мать: Парыгина Акилина Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
17.07.1870

Жена: Трубина Агафия Пахомовна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.08.1874

Сын: Трубин Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Трубина Агафия Пахомовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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