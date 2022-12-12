Трубин Дмитрий Павлович
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
17.07.1870
Жена: Трубина Агафия Пахомовна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.08.1874
Мать ребёнка: Трубина Агафия Пахомовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно