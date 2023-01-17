Татаринова (Парыгина) Параскева Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти03.05.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Крещение
03.03.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.07.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе и невесте | Дометий Михайлов Мичков
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Плешакова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Татаринов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Татаринов Николай Иванович
Отец ребёнка: Татаринов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Татаринов Иван Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.05.1903
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Причина смерти: От старости