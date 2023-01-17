Татаринова (Парыгина) Параскева Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаринова (Парыгина) Параскева Трофимовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1831

Дата смерти

03.05.1903

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Парыгин Трофим Минеевич

Мать: Парыгина Ефимия Дмитриевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
03.03.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.07.1850

Муж: Татаринов Иван Андреевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе и невесте | Дометий Михайлов Мичков
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Плешакова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Татаринов Иван Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Татаринов Николай Иванович

Отец ребёнка: Татаринов Иван Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Татаринов Иван Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
03.05.1903
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Причина смерти: От старости
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