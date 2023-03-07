Плешакова (Татаринова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешакова (Татаринова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Татаринов Иван Андреевич

Мать: Татаринова Параскева Трофимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.02.1870

Муж: Плешаков Алексей Ефимович

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Егор Петров Дьяков | Поручитель по невесте | Стефан Егоров Мичков
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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