Плешакова (Татаринова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
09.02.1870
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Егор Петров Дьяков | Поручитель по невесте | Стефан Егоров Мичков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно