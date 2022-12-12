Плешаков Алексей Ефимович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Бракосочетание
09.02.1870
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Егор Петров Дьяков | Поручитель по невесте | Стефан Егоров Мичков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно